Dakar 2022 | Iedereen heeft problemen, behalve de winnende Kamazzen

Sotnikov proefde al vier keer het zoet van de overwinning, maar er kwam (nog) geen vijfde keer bij omdat Eduard Nikolaev hem tijdens de etappe te snel af was. In het klassement zijn de rollen nog altijd omgedraaid en is Sotnikov de grote man.

De Kamazzen spelen sowieso verdeel en heers, want ze nemen in het klassement de eerste vier plaatsen in. Misschien is het daarom wel zo aardig dat Sotnikov voor het eerst de Dakar Rally wint, zodat er toch nog iets opmerkelijks gebeurde als we over een tijdje terugblikken op de editie van 2022.

Janus van Kasteren beleefde een betere dag in een tweede week die afwisselend slecht en goed verliep. De Iveco-rijder ligt op koers voor een vijfde plaats algemeen. Inderdaad, als eerste niet-Kamaz. De meeste weerstand in die strijd komt van Martin van den Brink, die een positie lager staat.

