Dakar 2022 | Klassement bij de motoren ligt volledig open na weer een uitdagende etappe

De etappe naar Al Artawiya verliep voor Barreda Bort stukken voorspoediger dan de eerste echte rit in de woestijn van Saoedi-Arabië, waardoor hij zelfs direct alweer weer een rol van betekenis speelt in het algemeen klassement. Barreda Bort was dagsnelste met een marge van meer dan vijf minuten.

De achterstand van Barreda Bort op leider Sam Sunderland bedraagt slechts twintig minuten. Voor die kleine achterstand mag hij vooral Daniel Sanders dankbaar zijn. Sanders was één van de weinigen die goed navigeerde in de etappe van zondag, maar ging nu alsnog in de fout met bijbehorend tijdverlies.

Petrucci

Sanders staat nu derde in de rangschikking, vlak achter Adrien van Beveren die zegt nog helemaal niet bezig te zijn met zijn klassering. Helaas is ook Danilo Petrucci niet meer bezig met zijn klassering. De voormalig MotoGP-coureur kende een moeizaam debuut in de Dakar Rally.

Een debuut dat er zelfs alweer op zit. Het spook van corona kon nog worden weggejaagd, maar tegen mechanisch malheur van zijn KTM was zelfs Petrucci niet opgewassen en dus kwam zijn rally al vroeg ten einde.

