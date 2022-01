Lategan werd in de vierde etappe al getroffen door een flinke portie pech en vreesde dat hem een dag later hetzelfde zou overkomen. Binnen tien kilometer ging zijn deur kapot. Een en ander werd snel even hersteld om door te kunnen, daarna nog een keer en twee keer ging er een band lek.

“Wat een knotsgekke dag! Ik heb gewonnen, maar kan het echt niet geloven. Dit kan toch niet kloppen? Ik heb alleen maar pech gehad”, vertelde Lategan in ongeloof. Wie weet profiteerde de Zuid-Afrikaan van het feit dat Nasser Al-Attiyah en Sébastien Loeb vooral met elkaar bezig waren.

Audi's wisselen onderdelen uit

Loeb achterhaalde Al-Attiyah, waarna de leider in het klassement besloot bumper te kleven en op die manier naar de finish reed. Het kostte de Qatarees wat tijd, maar hij kon best iets missen van zijn voorsprong en heeft nog altijd 35 minuten reserve.

Ook Carlos Sainz was weer goed onderweg, maar hij speelt in het algemeen klassement geen rol van betekenis als gevolg van zijn navigatiefout in één van de eerste etappes. Sainz is op de weg terug, maar ontbreekt nog bij de eerste tien.

De Spanjaard kreeg onderweg hulp van Stéphane Peterhansel, die hem wat onderdelen aanbood om probleemloos verder te kunnen. Voor Peterhansel resteerde weer een middagje wachten op de servicetruck.

