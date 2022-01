De Fransman boekte in Al Artawiya zijn eerste etappewinst sinds 2019 en behaalde de eerste dagzege namens Prodrive en in een auto rijdend op eco-brandstof. Volop primeurs dus dankzij Loeb, die in het algemeen klassement op de tweede plaats staat. Hij volgt op negen minuten van Al-Attiyah.

Misschien was die tweede plaats in het klassement wel doorslaggevend voor de dagwinst, want Loeb kon dankzij goede zichtlijnen optimaal profiteren van Al-Attiyah die voor hem was gestart. De coureur uit Qatar werd in de slotfase van de 338 kilometer lange proef getroffen door een lekke band, maar besloot zijn weg te vervolgen en niet meer van rubber te wisselen.

Verbetering na problemen

De toptien bestond verder volop uit Audi’s. Na de desastreuze eerste etappe trad er verbetering op in rit twee, al krijgt Carlos Sainz zijn verloren tijd niet meer terug en is en blijft Stéphane Peterhansel kansloos voor de eindoverwinning. Het feit dat de elektrische Audi echter over goede snelheid beschikt kan niet anders dan hoopvol zijn.

Sainz eindigde de dag als derde, maar speelt nog geen rol in het algemeen klassement. Dat doet behalve Al-Attiyah en Loeb voorlopig eigenlijk niemand. Lucio Alvarz staat momenteel derde, met een achterstand van veertig minuten.

