De zevende rit voltrok zich in een decor dat werd gevormd door een ontzagwekkend landschap, wat ook prachtige beelden opleverde van auto’s en coureurs die hun weg proberen te vinden. Het werd een absolute klassieker, met volop onderlinge gevechten en verschuivingen in het klassement.

Loeb pakte de tweede plaats in het klassement terug, op flinke achterstand van Al-Attiyah. De Qatarees probeert zo rustig mogelijk te rijden, in de zin van: zo min mogelijk risico nemen, maar wel voorop blijven. Tot op heden lukt dat prima, terwijl anderen de risico’s nemen.

Ad

Dakar 2022 | Terranova winnaar van de dag, Al-Attiyah vergroot voorsprong

Dakar Dakar 2022 | Loeb pakt vijf minuten terug, maar achterstand op Al-Attiyah blijft groot 44 MINUTEN GELEDEN

Volle bak

Loeb ging volle bak en dat betaalde zich nu uit, terwijl ook de elektrisch Audi’s een goede dag kenden. Er waren eens geen problemen met de schokbrekers, waardoor Sainz, Peterhansel en Ekström konden laten zien wat de RSQ e-tron in zijn mars heeft. Op het eerste oog is dat vrij veel.

Van meedoen in de strijd om de eindzege is echter geen sprake, want Loeb en zeker Al-Attiyah steken er met kop en schouders bovenuit.

Dakar Dakar 2022 | Natte oogjes bij nieuwe klassementsleider Van Beveren na wederopstanding EEN UUR GELEDEN