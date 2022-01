Dakar 2022 | Na etappes vol pech schrijft Petrucci geschiedenis met eerste overwinning!

In plaats van een nieuwe portie pech was het geluk zelfs enigszins aan de zijde van Petrucci, omdat hij op zijn KTM niet de snelste dagtijd noteerde. Petrucci profiteerde echter van een tijdstraf van Toby Price voor te hard rijden, waardoor hij opschoof naar de eerste positie en met een verschil van twee tellen werd uitgeroepen tot dagwinnaar.

Petrucci speelt als gevolg van de nodige tegenslag geen enkele rol van betekenis meer in het klassement en het is zelfs een klein wondertje dat hij nog altijd in de rondte rijdt, maar zijn doorzettingsvermogen is nu wel mooi beloond met een dagzege. Price zakte terug naar de vijfde.

Algemeen klassement

Sam Sunderland behield de leiding in het algemeen klassement. De Brit heeft een voorsprong van tweeënhalve minuut op Matthias Walkner en deed er voorlopig zes minuten korter over dan Adrien van Beveren.

Overigens is het de vraag of tweevoudig ritwinnaar Joan Barreda nog van start kan na een stevige crash.

