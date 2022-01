Dakar 2022 | Natte oogjes bij nieuwe klassementsleider Van Beveren na wederopstanding

We zitten pas aan het begin van de tweede week van de rally, maar de gevolgen beginnen zichtbaar te worden. Verschillende motorcoureurs zijn onderweg met pech en ook als er geen pijn wordt geleden, is op z’n minst sprake van bloed, zweet en tranen.

Misschien was er daarom wel emotie bij Van Beveren, want het is niet niks om etappes van de Dakar Rally tot een goed einde te brengen. Laat staan als er ook nog gepresteerd moet worden. Ondertussen won José Ignacio Florimo de etappe, maar voor het eerst sinds 2018 gaat Van Beveren weer aan kop.

Geen twijfel

“Het is echt geweldig. Ik heb twee heel moeilijke jaren gehad met veel ongelukken. Ik heb nooit aan mezelf getwijfeld, maar anderen spraken wel hun twijfel uit of het mij zou lukken om nog terug te keren. Welnu, hier ben ik”, aldus Van Beveren met natte oogjes.

Ondanks de goede dag van Van Beveren zijn en blijven de verschillen klein. Hij staat zo’n vijf minuten voor op een groepje achtervolgers, waardoor alles morgen zomaar weer anders kan zijn.

