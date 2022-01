Dakar 2022 | Onderlinge verschillen in top klassement bij motoren kleiner en kleiner

De leiding in het algemeen klassement is in handen van Sam Sunderland, maar Adrien van Beveren volgt op slechts vier seconden. Van Beveren snoepte onderweg door de woestijn voor de derde etappe het nodige af van zijn achterstand, waardoor de verschillen nu minimaal zijn.

De derde etappe was ingekort vanwege diverse overstromingen, waardoor er nog 255 kilometer over bleef om tegen de klok te racen. De coureurs deden onderweg brede valleien aan en het navigeren was niet heel moeilijk. Wel was het koud, zeker vroeg op de dag.

Dromedaris

De derde rit werd gewonnen door Joaquim Rodrigues. De Portugees beleefde zijn beste dag tot dusver in Dakar en ook zijn team Hero smaakte voor het eerst het zoet der victorie.

Verder zouden we zeggen: geniet van de prachtige beelden en al het natuurschoon, waaronder diverse dromedarissen die een toefje in de weg lopen maar gelukkig ontweken kunnen worden.

