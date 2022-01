Dakar 2022 | Ook een lekke band houdt de Kamazzen maar minimaal op

Dankzij de etappe-overwinning van Nikolaev heeft hij nu net als Dmitry Sotnikov en Andrey Karginov drie etappes gewonnen, terwijl de teller voor Anton Shibalov blijft steken. Karginov had maar wat graag zijn vierde rit gewonnen, maar een lekke band gooide roet in het eten.

De passerende Sotnikov had geen tijd om zijn Kamaz-teamgenoot te helpen, voorzover dit rond de vlotte bandenwissel al nodig was. De leider in het klassement heeft een Dakar Rally te winnen en had geen tijd om een helpende hand uit te steken.

Ad

Dakar 2022 | Van Kasteren geeft terrein prijs op de dominante Kamaz-trucks

Dakar Dakar 2022 | Afsnijden, stofhappen, onsportief gedrag, bijna aanrijding… Verhitte strijd in 2001! 41 MINUTEN GELEDEN

Nederlanders strijden om plek zes

Bovendien was Sotnikov eventjes verkeerd gereden, waardoor hij wat tijdverlies had opgelopen. Gelukkig voor Sotnikov kwam hij onderweg Nikolaev tegen en door met de ene Kamaz de andere te volgen kwam hij zonder verdere kleerscheuren en met minimaal tijdverlies aan bij de finish.

Vier ritten voor het einde deed Sotnikov er tot dusver negen minuten korter over dan Nikolaev. De Nederlander voeren een onderlinge strijd om plek zes, die momenteel in handen is van Janus van Kasteren. De teller qua tijdverlies begint de laatste dagen echter op te lopen voor de Iveco-rijder.

Dakar Dakar 2022 | Afsnijden, stofhappen, onsportief gedrag, bijna aanrijding… Verhitte strijd in 2001! EEN UUR GELEDEN