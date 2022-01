De verschillen bij de auto’s waren klein na afloop van deze korte, negende etappe, al was de eindstand niet helemaal de eindstand omdat leider Nasser Al-Attiyah ’s avonds laat vijf minuten straftijd kreeg opgelegd. Er waren beelden opgedoken waaruit bleek dat de Qatarees een kort stukje met losse gordels had gereden.

Losse gordels in welke race-auto dan ook zijn absoluut uit den boze en vandaar dat de stewards in actie kwamen. De vijf minuten straftijd houdt in dat Sébastien Loeb iets dichterbij sluit in de rangschikking, maar het is en blijft een moeilijk verhaal voor de Fransman om Al-Attiyah te achterhalen.

Nieuwe uitdaging Ekström

Het was ook weer een goede dag voor Audi, dat met alle drie zijn deelnemers bij de eerste tien eindigde. Dit was vooral een goede prestatie van Mattias Ekström, die daags hiervoor de etappe won en nu de uitdaging aanging om als eerste te starten zonder dat er dus ook nog maar een lijn was gereden.

De Audi’s spelen in het klassement nog altijd geen enkele rol van betekenis en gaan dat waarschijnlijk ook niet meer doen, hoewel de snelheid absoluut in de elektrische auto zit. Dit lot trof niet alleen de Audi’s, maar ook de Toyota’s van Lategan en De Villiers, al staat De Villiers nog wel vijfde.



Dit alles gebeurt echter op flinke achterstand van Al-Attiyah, die nog altijd aan de leiding gaat maar dus wel moet blijven oppassen voor allerlei valkuilen waaronder straftijd.

