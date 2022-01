Dakar 2022 | Rivieroversteek pakt zelfs voor een machtige Kamaz desastreus uit

Zodra dat was gelukt, kon de weg weer verder vervolgd alsof er niets aan de hand was. De tegenslag was in ieder geval nergens in de dagklassementen terug te vinden, want natuurlijk won Kamaz. Alweer. Het was zelfs Karginov die met de overwinning streek op een lastige dag voor veel bemanningen.

Dmitry Sotnikov maakte een klein navigatiefoutje, maar behield zijn marge in het klassement. Hij koestert zijn voorsprong zozeer dat er geen enkel risico wordt genomen. De vele stenen worden omzichtig vermeden om de kans op lekke banden te minimaliseren.

Sotnikov staat nog altijd negen minuten voor op Eduard Nikolaev en een klein halfuurtje op Anton Shibalov, die er ondanks constante optredens nog niet in is geslaagd om een dagzege te behalen.

Karginov pakte dankzij de ritwinst wat tijd terug, waardoor de vierde plaats in de rangschikking weer terug in zicht komt. Die vierde plaats is en blijft voorlopig in handen van Janus van Kasteren (Iveco), vandaag dankzij een vijfde plek in rit vijf.

