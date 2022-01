Dakar 2022 | Sotnikov opnieuw winnaar bij de trucks door Nikolaev voor te blijven

Sotnikov won het onderlinge duel van Eduard Nikolaev, die als veelwinnaar in de boeken staat. De Kamazzen wonnen tijdens deze trektocht door de woestijn van Saoedi-Arabië alle etappes en zelfs onderling werden de dagsuccessen behoorlijk eerlijk verdeeld.

Een andere constante factor waren de kleine onderlinge verschillen, waardoor zelfs een lekke band meer of minder aan de eindstreep het verschil kon maken. Precies dat was ook het geval. Je kunt niet altijd winnen, al moet dat besef bij Nikolaev vast nog eventjes de teleurstelling verdrijven. Anton Shibalov vergezelde Sotnikov en Nikolaev op het podium.

Janus van Kasteren was in zijn Iveco behalve beste Nederlander ook de eerste niet-Kamaz. Van Kasteren eindigde na een zware tweede week als vijfde overall en dat mag als een knappe prestatie worden gezien. Hij was een halfuurtje sneller dan Martin van den Brink, de tweede Nederlander. Martins zoon Mitchel finishte als tiende.

