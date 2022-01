De motorcoureurs hadden tijdens hun achtste rit volop duinen in het vizier, in de Saoedische woestijn, in combinatie met zacht zand. Dat vereist behalve sturen ook andere technieken en niet iedereen heeft die techniek evengoed onder de knie.

Wat het voor Van Beveren nog lastiger maakte, is dat hij slechts één hand kon gebruiken om te sturen. De Fransman had zijn andere hand nodig om het roadbook door te draaien, na het afbreken van de speciale knop hiervoor. Een klein probleem, maar wel lastig.

Sunderland doet goede zaken

Mede als gevolg hiervan verspeelde Van Beveren alles bij elkaar zo’n minuten aan tijd, wat hem ook zijn leidende positie in de algehele rangschikking kostte. Sunderland profiteerde. Hij had met ritwinst sowieso een topdag en kreeg een bonus in de vorm van de leidende positie.

Het blijft echter erg spannend bij de motoren, zo besefte ook Sunderland. “Vandaag ben je de held en morgen kan het weer anders zijn”, reageerde hij. De winnaar van 2017 koesterde een voorsprong van ruim drie minuten op Matthias Walkner, maar er is echt nog van alles mogelijk.

Ook voor Van Beveren, die nu weer een achterstand heeft van zo’n vijf minuten.

