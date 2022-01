Sunderland was een van de motorrijders die het gisteren wel best vond om wat tijd te verliezen, in de hoop daarna dubbel en dwars terug te slaan. Zo gezegd, zo gedaan. Van Beveren moest openen en wie opent, gaat wel eens in de fout. Daar kan de Fransman ook over meepraten.

Het was een dag waarop je de favorieten stuk voor stuk kon wegstrepen, waarna Sunderland overbleef. De Brit stond er al goed voor in het algemeen klassement en profiteerde van het tijdsverlies dat de andere gegadigden voor de eindoverwinning stuk voor stuk opliepen.

Ad

Dakar 2022 | Spanning, tactiek en onvrede nadert kookpunt in spannende strijd motoren

Dakar Dakar 2022 | Iedereen heeft problemen, behalve de winnende Kamazzen EEN UUR GELEDEN

Thuis in Dubai

Sunderland maakte het verschil in de duinen. Hij verhuisde op zijn tiende naar Dubai en surft sindsdien op de duinen. De vier seconden die hem na 346 zware kilometers de dagwinst kostten – die eer ging naar Kevin Benavides – zijn hem vast een rotzorg.

Sunderland staat er met een korte laatste etappe nog te gaan het beste voor van allemaal en is in de woestijn van Saoedi-Arabië dicht bij zijn tweede Dakar-overwinning.

Dakar Dakar 2022 | Iedereen heeft problemen, behalve de winnende Kamazzen EEN UUR GELEDEN