Misschien was de grootse winnaar van de dag wel Nasser Al-Attiyah. De leider in het klassementen vergrootte zijn voorsprong op Sebastien Loeb met maarliefst vijftien minuten. De Fransman had een ongelukkige dag en moest daardoor zijn tweede plaats in het klassement afstaan aan Al-Rajhi.

Bernhard ten Brinke is de nummer zeven van de dag. Ruim vier minuten achter Terranova. De naam Coronel is terug te vinden op de 22e plaats.

