Dakar 2022 | Tweede zege voor Daniel Sanders in geneutraliseerde etappe

De route van etappe 6 voor de motoren en de quads was eigenlijk die van de auto's en de trucks één dag eerder, maar vanwege de slechte weersomstandigheden en de sporen die de grotere wagens achterlaten in natte ondergrond is de etappe geneutraliseerd. Na 101 kilometer werd de tussenstand gebruikt als einduitslag voor de motoren en de quads.

Daniel Sanders is dus de winnaar van etappe 6. Sam Sunderland werd tweede en matthias Walkner derde. Wiljan van Wikselaar is de beste Nederlander op de 47e plek. Mirjam Pol werd 62e en Bram van der Wouden 116e.

Ad

Dakar Dakar 2022 | Karginov bevestigt dominatie Kamaz met nieuwe overwinning 2 UUR GELEDEN

Dakar Dakar 2022 | Terranova winnaar van de dag, Al-Attiyah vergroot voorsprong 3 UUR GELEDEN