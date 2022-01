Dakar 2022 | Van den Heuvel stuitert met truck over de kop, Van de Brink als niet-Kamaz naar podium

Van den Heuvel nam naar eigen zeggen geen eens risico’s, maar bij een snelheid van 130 kilometer per uur verloor hij de macht over het stuur. Zijn Dakarspeed begon te stuiteren en stuiterde toen pardoes over de kop, met een stevige crash als gevolg. Bemanning oké, vrachtwagen total-loss en einde verhaal.

Het gebeurde achter Van den Brink die in zijn Mammoet onderweg bleek naar de derde tijd van de dag, waarmee hij twee Kamazzen voor wist te blijven. Tot op heden was dit enkel Janus van Kasteren gelukt, die juist een mindere dag beleefde en ook wat terugviel in het klassement.

Onderlinge Kamaz-strijd

In dat klassement zijn de touwtjes nog altijd in handen van Dmitry Sotnikov, al moest hij wel wat terrein prijsgeven vanwege een te lange zoektocht naar een waypoint. Hier profiteerden twee teamgenoten van: Anton Shibalov pakte eindelijk zijn etappe-overwinning en veelwinnaar Eduard Nikolaev was tevreden met tijdwinst.

Met een onderling verschil van vijf minuten in het klassement lijken Sotnikov en Nikolaev te gaan uitmaken wie bij de trucks de editie van 2022 wint.

