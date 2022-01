Dakar 2022 | Zoals zo vaak nemen Kamaz-rijders direct het heft in handen

De Dakar Rally is zo vaak een feestje voor de rijders in hun machtige Kamazzen en de start van de rally anno 2022 doet voorlopig weinig anders vermoeden. De plekken één tot en met vier worden ingenomen door coureurs achter het stuur van zo’n Russische track.

Sotnikov is titelverdediger, Karginov won in 2014 en 2020 terwijl Nikolaev al vier keer naar een overwinning stuurde. Het kan haast niet anders of het wordt weer een onderling strijd, tenzij Karel Loprais een rol van betekenis kan gaan spelen.

Martin van den Brink (van team De Rooy) liet ondertussen zien hoe je zo’n enorme achterband moet vervangen als dit noodzakelijk blijkt.

