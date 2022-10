Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Zo ook bij de mountainbikerit van Oldenburg. "Het was een fantastische dag met een prachtig uitzicht. Ik kwam gewoon op het verkeerde moment op een verkeerde plek terecht", verteld ze tegen roeien.nl . "Ik was eventjes out, maar gauw weer terug en helder van geest. Ik ben toen naar het ziekenhuis gebracht met zo'n kraag en daar zijn foto's gemaakt."

Opstapeling van pech

Toch hield daar de pech niet op voor Oldenburg. Na het nieuws van de gebroken nekwervel en de daarbij behorende operatie werd de 34-jarige roeister getest op Corona. Deze bleek positief te zijn en dus moest ze in quarantaine: "Vanaf dat moment mocht er niemand meer bij mij komen. Juist op een moment dat je dat nodig hebt."

Succesvolle operatie

De operatie is succesvol verlopen en dus is het revalidatieproces voor Oldenburg van start gegaan: "Ik heb in mijn nek totaal geen stabiliteit. Ik kan mijn hoofd niet bewegen en drinken en eten is lastig. Ik kan kauwen, maar de aansturing is nog niet in orde."

Toekomst

Toch gaat het vizier ook direct weer op de toekomst. "Mijn doel is om terug te komen en voor Parijs te gaan. Ik heb twaalf weken als doel gesteld om in de basis weer hersteld te zijn en daar ga ik de komende tijd volledig voor. Daarna zien we wel weer verder."

