Wat je moet weten

Geen enkel land start in Tokio met meer boten dan Nederland. In elf van de veertien klassen ligt een Nederlandse boot in het olympische water. Bij de mannen wist alleen de lichte dubbel-twee zich niet te kwalificeren. Bij de vrouwen ontbreken de twee-zonder en de acht.



Wat: Roeien

Waar: Sea Forest Waterway

Wanneer: 23 - 30 juli

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Nederlandse deelnemers: Skiff (mannen, vrouwen), dubbel-twee (mannen, vrouwen), twee-zonder (mannen), lichte dubbel-twee (vrouwen), vier-zonder (mannen, vrouwen), dubbel-vier (mannen, vrouwen), Holland 8 (mannen)

Bij de mannen gaat de dubbel-vier met de meeste kansen op goud naar Tokio. De ploeg met Dirk Uittenboogaard op slag werd in 2019 wereldkampioen. Dit seizoen won de ploeg ook de tweede wereldbeker in Luzern. Op het EK eerder dit jaar werd de boot echter verrassend verslagen door de Italianen. Een andere boot waar wat van mag worden verwacht, is de dubbel-twee. Melvin Twellaar en Stef Broenink wisten in deze klasse zilver te veroveren op de Europese Kampioenschappen. In 2020 werden ze zelfs Europees kampioen. Nederland komt ook uit in het koningsnummer bij het roeien: de acht. De Holland 8 hoopt de gouden ploeg van 1996 op te volgen. De Nederlanders moetnen dan wel de sterke concurrentie uit Duitsland en Groot-Brittannië verslaan. In Rio eindigde Nederland achter die twee landen als derde.



Ilse Paulis en Maaike Head wisten in 2016 overtuigend olympisch kampioen te worden. Head stopte na de Spelen met roeien waardoor Paulis op zoek moest naar een nieuwe roeipartner. Paulis komt in Tokio uit met Marieke Keijser. Dit duo was al succesvol op verschillende kampioenschappen. Tussen 2017 en 2021 werd het team een keer tweede en derde op wereldkampioenschappen. Op EK’s won het duo twee keer goud plus een keer zilver en brons. Daarnaast zijn zowel de vier-zonder als de dubbel-vier medaillekandidaten. Beide boten wisten bij de laatste twee Europese kampioenschappen goud te winnen.

Nederlandse boten

Skiff (M1x): Finn Florijn

Dubbel-twee (M2x): Melvin Twellaar, Stef Broenink

Twee-zonder (M2-): Guillaume Krommenhoek, Niki van Sprang

Vier-zonder (M4-): Boudewijn Röell, Jan van der Bij, Nelson Ritsema, Sander de Graaf

Dubbel-vier (M4x): Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers, Tone Wieten

Acht (M8+): Bjorn van den Ende, Bram Schwarz, Jasper Tissen, Maarten Hurkmans, Mechiel Versluis, Robert Lücken, Ruben Knab, Simon van Dorp, Eline Berger (s)



Skiff (W1x): Sophie Souwer

Dubbel-twee (W2x): Lisa Scheenaard, Roos de Jong

Lichte dubbel-twee (LW2x): Ilse Paulis, Marieke Keijser

Vier-zonder (W4-): Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Veronique Meester, Ymkje Clevering

Dubbel-vier (W4x): Inge Janssen, Laila Youssifou, Nicole Beukers, Olivia van Rooijen





Schema Nederlanders (Nederlandse tijd)

23 juli 01:30 uur: heats skiff mannen

heats skiff mannen 23 juli 02:30 uur: heats skiff vrouwen

heats skiff vrouwen 23 juli 03:30 uur: heats mannen dubbel-twee

heats mannen dubbel-twee 23 juli 04:00 uur: heats vrouwen dubbel-twee

heats vrouwen dubbel-twee 23 juli 04:30 uur: heats mannen dubbel-vier

heats mannen dubbel-vier 23 juli 04:50 uur: heats vrouwen dubbel-vier

heats vrouwen dubbel-vier 24 juli 03:20 uur: heats mannen twee-zonder

heats mannen twee-zonder 24 juli 03:50 uur: heats vrouwen lichte dubbel-twee

heats vrouwen lichte dubbel-twee 24 juli 04:50 uur: heats vrouwen vier-zonder

heats vrouwen vier-zonder 24 juli 05:10 uur: heats vrouwen vier-zonder

heats vrouwen vier-zonder 25 juli 04:00 uur: heats mannen acht

heats mannen acht 26 juli 02:00 uur: kwartfinales vrouwen skiff

kwartfinales vrouwen skiff 26 juli 02:40 uur: kwartfinales mannen skiff

kwartfinales mannen skiff 26 juli 03:20 uur: halve finales vrouwen dubbel-twee

halve finales vrouwen dubbel-twee 26 juli 03:40 uur: halve finales mannen dubbel twee

halve finales mannen dubbel twee 27 juli 03:00 uur: finale mannen dubbel-vier

finale mannen dubbel-vier 27 juli 03:10 uur: finale vrouwen dubbel-vier

finale vrouwen dubbel-vier 27 juli 03:30 uur: halve finales mannen twee-zonder

halve finales mannen twee-zonder 28 juli 02:18 uur: finale vrouwen dubbel-twee

finale vrouwen dubbel-twee 28 juli 02:30 uur: finale mannen dubbel-twee

finale mannen dubbel-twee 28 juli 02:50 uur: finale vrouwen vier-zonder

finale vrouwen vier-zonder 28 juli 03:10 uur: finale mannen vier-zonder

finale mannen vier-zonder 28 juli 03:58 uur: halve finale vrouwen skiff

halve finale vrouwen skiff 28 juli 04:18 uur: halve finale mannen skiff

halve finale mannen skiff 29 juli 02:18 uur: finale mannen twee-zonder

finale mannen twee-zonder 29 juli 02:50 uur: finale lichte dubbel-twee

finale lichte dubbel-twee 30 juli 02:33 uur: finale vrouwen skiff

finale vrouwen skiff 30 juli 02:45 uur: finale mannen skiff

finale mannen skiff 30 juli 03:25 uur: finale mannen acht

