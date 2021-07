Het was een zeer spannende maar ook opmerkelijke Skiff dubbeltwee vrouwen finale tijdens de Olympische Spelen Tokyo 2020. Het bleef heel lang spannend tussen Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië. Met nog 750 meter te gaan sloegen de Nederlandse dames een gat met de andere drie.

Lang leek het goud Ilse Paulis en Marieke Keijser niet meer te kunnen ontgaan. Tot een paar seconden voor de finish, toen Paulis uit het niets een riem verloren. Italië en Frankrijk schoten voorbij voor het respectievelijk goud en zilver. Door uit te drijven veroverde Nederland het brons vlak voor Groot-Brittannië, al zal deze medaille een zure nasmaak houden.

Krommenhoek/Van Spang winnen B-finale twee-zonder mannen

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Ontgoocheling bij Paulis/Keijser ondanks bronzen medaille 29 MINUTEN GELEDEN

Guillaume van Krommenhoek en Niki van Spang waren na een vierde plek in de halve finale veroordeeld tot de B-finale. Helaas geen kans op een medaille voor de Nederlanders, maar wel een laatste kans om zich nog te laten zien in Tokio. En dat deden ze. Krommenhoek en Van Spang wonnen de B-finale met een ruime voorsprong. Achter hen finishten de Fransen opmerkelijk genoeg in dezelfde baan als derde.

In de finale wonnen de Kroaten zoals verwacht het goud. De Roemenen kwamen als enige nog enigszins in de buurt, Denemarken eindigde op gepaste afstand verrassend het brons vlak voor Canada.

Tokyo 2020 | Roeien - Kroatië maakt favorietenrol waar

Sophie Souwer met vierde plek naar B-finale

Sophie Souwer kan hooguit zevende worden op de skiff (M1x). Souwer startte goed, maar kon niet aanhaken voor een plek bij de top-3 en zal daarmee in de b-finale uitkomen.

Tokyo 2020 | Souwer naar finale B skiff (M1x)

Twee-zonder vrouwen goud gaat naar Nieuw-Zeeland

Kerri Gowler en Grace Prendergast hebben de gouden medaille veroverd tijdens de Olympische Spelen. De Nieuw-Zeelanders lagen lang op kop, leken aan het einde nog enigszins stil te vallen maar dit was niet genoeg om de eerste plek uit handen te geven. Daarachter veroverde ROC het zilver, vlak voor de Canadezen.

Tokyo 2020 | Roeien - Nieuw-Zeeland wint twee-zonder vrouwen

Ierland moet hard werken voor gouden medaille Skiff dubbeltwee

De Ierse mannen hebben goud gewonnen op de Skiff dubbeltwee tijdens de Olympische Spelen Tokyo 2020. Het was lang spannend tussen Ierland en Duitsland, tot Ierland een eindspurt inzette en afstand nam van de Duitsers.

Tokyo 2020 | Ierse mannen goud, zilver voor Duitsland op Skiff dubbeltwee mannen

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympische basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Souwer naar finale B skiff (M1x) EEN UUR GELEDEN