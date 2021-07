Wat: olympisch rugby-7 toernooi

Waar: Tokyo Stadium

Wanneer: maandag 26 augustus t/m zaterdag 31 juli

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse teams: geen

Favorieten: Zuid-Afrika, Engeland, Fiji (mannen), Australië, Nieuw-Zeeland (vrouwen)

Rugby sevens

Rugby sevens is anders dan normaal rugby. In rugby sevens speelt een team van zeven personen een wedstrijd bestaande uit twee helften van zeven minuten. In 'normaal' rugby wordt er gespeeld in teams van vijftien personen met twee helften van 40 minuten. In landen waar rugby populair is zijn er teams die zich specifiek toeleggen op rugby sevens. De spelregels zijn vrijwel identiek aan die van Rugby Union, behalve dat de scrum bestaat uit drie spelers, en dat de kick-off na een try genomen wordt door het team dat de try gescoord heeft.

Het mannentoernooi

Nieuw-Zeeland is de huidige wereldkampioen en Fiji is de regerend olympisch kampioen rugby sevens. Het land, gelegen ten westen van Australië, won in Rio al zijn wedstrijden en verpulverde in de finale de Britten met maar liefst 43-7. Het was de eerste medaille ooit op de Olympische Spelen voor de kleine eilandengroep.

Het vrouwentoernooi

Het olympische toernooi bij de vrouwen vijf jaar geleden in Rio was een prooi voor de Australische vrouwen. Het team van coach John Manenti verloor in Brazilië geen wedstrijd en was in de finale te sterk voor buurland Nieuw-Zeeland. De wereldkampioenschappen bij de vrouwen worden pas sinds 2009 gehouden, en Nieuw-Zeeland was in alle drie die edities te goed voor de concurrentie. Het lijkt er dan ook sterk op dat of Australië of Nieuw Zeeland de gouden plak in Tokio gaat pakken.

Programma

Het rugby-7 toernooi start vanaf maandag 26 juli, en alle wedstrijden vinden plaats in het Tokyo Stadium. Het volledige schema is hier te bekijken.

WAAR KIJK JE?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen van begin tot eind live uit. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet dankzij meerdere live-streams non-stop en zonder reclame rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.