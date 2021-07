De finale was van begin tot eind doorspekt met emotie. Al bij het volkslied van Fiji hadden meerdere spelers tranen in de ogen en toen moest het echte werk nog beginnen. De rugbyers konden de emotie echter snel van zich afschudden, want Nieuw-Zeeland werd vakkundig aan de kant gezet om titelprolongatie veilig te stellen.

Tranen vloeien bij de rugbyers van Fiji tijdens het volkslied

Toen het goud eenmaal binnen was, moest deze prestatie natuurlijk gevierd worden met muziek. De spelers gingen arm in arm in een kring staan en zorgden zelf voor het muzikale vermaak van de finale.

Tokio 2020 De hoogtepunten van de olympische finale rugby sevens tussen Nieuw-Zeeland en Fiji 2 UUR GELEDEN

De rugbyers van Fiji vieren het goud met zang

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Fiji weer olympisch kampioen Rugby Sevens 5 UUR GELEDEN