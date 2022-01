Beijing 2022

Als gevolg van die tegenvallende omloop op de 500 meter had Jackson zich in principe niet geplaatst en ook voor een herkansing kwam ze niet in aanmerking. Daarmee was de olympische droom in feite uiteen gespat voor wat betreft de 500 meter, maar Bowe speelt voor reddende engel.

Bowe had zich na een vlekkeloze race wel geplaatst, maar beseft dat Jackson betere kansen heeft op de winst en geeft daarom haar startplaats op. En wie weet ook wel een kans op olympisch eremetaal, want ze behoort tot de outsiders.

Sportsprookje

Bowe en Jackson zijn teamgenoten en vrienden, vandaar dat het misschien iets gemakkelijker was om tot dit besluit te komen. Als dit een puzzelstukje blijkt in een achteraf succesvolle jacht op een gouden medaille van Jackson is straks tijdens Beijing 2020 een nieuw Amerikaans sportsprookje geboren.

“Erin heeft haar plek verdiend op de 500 meter. Als iemand goud kan veroveren, dan is zij het wel. Na die uitglijder wist ik het vrijwel meteen: als het aan mij ligt, schaatst Erin alsnog. Ze mag mijn startplek hebben”, aldus Bowe, die ook in actie komt op de 1000 en 1500 meter en op die afstanden haar kansen beter inschat.

Vriendinnen

De 33-jarige Bowe en Jackson (29) kennen elkaar al zo’n beetje hun gehele leven. Ze groeiden ook allebei op in Ocala, Florida. “Toen ik klein was, keek ik op tegen Brittany omdat zij de plaatselijke held was”, aldus Jackson. “Ik ben ontzettend dankbaar en nederig voor dit grootse gebaar. Dank je wel!”

Namens Nederland komen Femke Kok en Michelle de Jong in actie op de kortste sprintafstand.

