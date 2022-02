Schaatsen

Beijing 2022 | Vijfde gouden medaille op rij nu echt toegevoegd aan collectie Wüst

Als iemand de weg kent in en rond Medal Plaza, dan is het wel Ireen Wüst. De teller staat op maar liefst 12 olympische medailles, waarvan 6 keer goud en waarvan 5 op een rij tijdens verschillende Olympische Spelen. De historische gouden plak van de 1500 meter tijdens Beijing 2022 is tijdens de ceremonie nu ook daadwerkelijk aan Wüst uitgereikt.

00:00:59, 8 uur geleden