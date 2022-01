Beijing 2022

• Wat: Langebaanschaatsen

• Waar: National Speed Skating Oval in Peking

• Wanneer: zaterdag 5 februari 2022 tot en met zaterdag 19 februari 2022

• Waar te zien: Eurosport 1 en discovery+

• Nederlandse deelnemers: Merijn Scheperkamp,Thomas Krol, Kai Verbij, Hein Otterspeer, Kjeld Nuis, Patrick Roest, Sven Kramer, Marcel Bosker en Jorrit Bergsma

500 meter

De 500 meter wordt sinds de Olympische Spelen van Pyeongchang niet meer over twee omlopen verreden. Net als op de andere afstanden hebben de schaatsers maar één kans om een toptijd neer te zetten. Dit verhoogt de spanning, maar het zorgt er ook voor dat een minuscuul foutje het verschil kan betekenen tussen een gouden medaille en een plek buiten het podium. De kans op een verrassende winnaar is groot en dat hoeft voor Nederland niet nadelig te zijn.

Op de 500 meter wordt Nederland verrassend vertegenwoordigd door Merijn Scheperkamp. Scheperkamp is pas 21 jaar oud en schaatst nog voor de juniorenploeg van Jumbo-Visma. Op het olympisch kwalificatietoernooi zette hij in de tweede omloop een geweldige tijd van 34.45 neer, waardoor hij favoriet Dai Dai N'tab voorbleef. Scheperkamp heeft het laatste jaar grote stappen gemaakt. Zijn tijden gaan met tienden per toernooi omlaag en op het OKT bekroonde hij deze progressie. In Peking mag niet te veel verwacht worden van de jongeling, maar als hij de stijgende lijn doortrekt, kan Scheperkamp misschien voor een daverende verrassing zorgen.

Vier jaar geleden was het de Noor Havard Lorentzen die er met het goud vandoor ging. De afgelopen jaren presteert Lorentzen echter weinig meer. Hij is veel geblesseerd en naar eigen zeggen heeft hij niet meer dezelfde honger naar succes als vroeger. Naar alle waarschijnlijkheid gaat er dus een nieuwe olympisch kampioen komen in Peking. Topfavoriet is de Canadees Laurent Dubreuil. Dubreuil is erg constant en was dit seizoen met afstand de beste rijder op de 500 meter. De concurrentie komt vooral uit Japan. Wataru Morishege, Tatsuya Shinhama en Yuma Marakami kennen ook een goed seizoen en zijn allemaal in staat om te winnen.

Interessant aan de groep favorieten is dat ze allemaal nog nooit in de buurt kwamen van een olympische medaille. Dubreuil maakte zijn debuut op de Olympische Spelen in 2018, maar werd achttiende op de 500 meter. De drie Japanners maken in Peking hun olympisch debuut en dus is de vraag hoe de onervaren sprinters met de spanning omgaan. Al met al kan het alle kanten op tijdens de 500 meter, die op zaterdag 12 februari op het programma staat.

1000 meter

De 1000 meter is al een tijd lang het domein van de Nederlanders. Thomas Krol, Kai Verbij, Hein Otterspeer en Kjeld Nuis zijn misschien wel de vier beste 1000 meters rijders ter wereld. Vooral van Thomas Krol mag veel verwacht worden. Krol is 29 jaar oud en is in topvorm. De vorige twee keer wist hij zich niet te plaatsen voor de Olympische Spelen, dus dit jaar moet het gebeuren voor Krol. De concurrentie uit eigen land is echter stevig. Zo stevig dat de regerend olympisch kampioen zijn titel niet eens mag verdedigen.

Kjeld Nuis won vier jaar geleden op spectaculaire wijze goud op de 1000 meter. Nog altijd is Nuis wereldtop, maar een land mag met maximaal drie schaatsers starten op een afstand op de Olympische Spelen. Nederland heeft vier wereldtoppers in huis en op het OKT eind december viel Nuis net buiten de boot.

Kai Verbij en Hein Otterspeer waren sneller dan Nuis en dus gaat dit duo in Peking op jacht naar een medaille. Vooral Otterspeer was dolgelukkig met zijn startbewijs. De 33-jarige schaatser slaagde er keer op keer net niet in om zich te kwalificeren voor de Spelen, maar in de herfst van zijn carrière kreeg hij het toch voor elkaar, waardoor Otterspeer tot tranen toe geroerd was na afloop van het OKT. Verbij is de derde Nederlander die goud kan pakken op de 1000 meter. Verbij is regerend wereldkampioen op deze afstand, maar kwam er op de Olympische Spelen van 2018 niet aan te pas.

De kans dat Nederland straks het volledige podium bezet op de 1000 meter is aanzienlijk, maar uiteraard zijn er ook kanshebbers uit andere landen. Havard Lorentzen is tegenwoordig beter op de 1000 meter dan op de 500 meter en de Chinese Zhongyan Ning kan gevaarlijk zijn. Verder is de Canadees Dubreuil in staat een goede 1000 meter te rijden, maar hij zal zich vooral focussen op de 500 meter. De 1000 meter wordt vrijdag 18 februari verreden.

1500 meter

Ook op de 1500 meter is Nederland kansrijk voor goud, maar zo dominant als op de 1000 meter zijn we niet. Vier jaar geleden won Kjeld Nuis ook op deze afstand het goud en gelukkig mag hij deze olympische titel wel verdedigen. Hij won de 1500 meter op het OKT na een teleurstellende 1000 meter en gaat in Peking op voor titelprolongatie. Hij wordt op deze afstand vergezeld door Thomas Krol en Marcel Bosker. Omdat Krol en Nuis zich het hele seizoen bezig hebben moeten houden met de keiharde strijd op de 1000 meter is het een beetje gissen naar hun huidige vorm op de 1500 meter.

Krol is regerend wereldkampioen op de schaatsmijl, maar de laatste tijd lijkt deze afstand eigenlijk net iets te lang voor hem. Nuis beschikt niet meer over de supervorm van vier jaar geleden, maar kan altijd boven zichzelf uitstijgen. Nuis is bovendien nog altijd houder van het wereldrecord. Van Bosker mag niets verwacht worden. Bosker plaatste zich niet op eigen kracht voor de Spelen, maar is aangewezen vanwege zijn waarde op de ploegenachtervolging.

De concurrentie komt vooral uit Noord-Amerika en Azië. De Amerikaan Joey Mantia is dit seizoen de beste man op deze afstand. Achter hem deden de Chinees Ning, de Canadees Connor Howe en de Zuid-Koreaan Min Seok Kim het goed. Dit zijn drie mannen die Krol en Nuis goed in de gaten moeten houden in Peking.

Vier jaar geleden won Patrick Roest nog het zilver op de 1500 meter achter Nuis. Roest werd vierde op het OKT, maar had gehoopt als derde Nederlander toch mee te mogen doen op de Spelen, omdat de derde plek van TIjmen Snel opgeofferd werd voor de ploegenachtervolging. Omdat een deelnemer aan de ploegenachtervolging ook aan een individuele afstand mee moet doen, wees de KNSB echter Bosker aan, terwijl Bosker achter Roest eindigde op het OKT. Roest uitte zijn onvrede over deze beslissing, maar verandering zal dat niet teweegbrengen. Bosker rijdt op dinsdag 8 februari de 1500 meter.

5000 meter

De 5000 meter was tien jaar lang het domein van Sven Kramer, maar die tijden zijn helaas vervlogen. Er is een nieuwe koning op de lange afstanden en zijn naam is Nils van der Poel . Enkele jaren geleden had nog bijna niemand van de eigenzinnige Zweed gehoord, maar zijn opmars ging razendsnel en waarschijnlijk ligt het bandje met het Zweedse volkslied al klaar bij de organisatie. Van der Poel is wereldkampioen op deze afstand en houder van het wereldrecord. Wellicht kan hij op de Olympische Spelen straks zelfs de magische grens van zes minuten doorbreken.

De drie Nederlanders die het Van der Poel moeilijk gaan proberen te maken zijn Patrick Roest, Sven Kramer en Jorrit Bergsma. Samen met de voor Canada uitkomende Nederlander Ted-Jan Bloemen vormen zij de belangrijkste uitdagers voor Van der Poel. Kramer is regerend olympisch kampioen op deze afstand, maar er moet een wonder gebeuren wil hij de titel behouden. De andere drie mannen zijn normaal gesproken sneller dan Kramer, maar komen ook niet in de buurt bij Van der Poel. Het lijkt dus vooral een strijd te worden voor de titel 'best of the rest'. De 5000 meter wordt zondag 6 februari verreden.

10.000 meter

Op de 10.000 is de situatie eigenlijk exact hetzelfde als op de 5000 meter. Het draait allemaal om Nils van der Poel. Hij is houder van het wereldrecord en de enige reden dat hij geen wereldkampioen op deze afstand is, is omdat hij niet meedeed op de laatste editie. Voor Nederland gaan Patrick Roest en Jorrit Bergsma ook hier proberen Van der Poel het vuur aan de schenen te leggen.

Twee andere kanshebbers zijn Canadezen Ted-Jan Bloemen en Graeme Fish. Fish is regerend wereldkampioen en kan soms zeer onverwachts uit de hoek komen. Zo reed hij in februari 2020 uit het niets een wereldrecord op het WK afstanden. Inmiddels is deze tijd verbeterd door Van der Poel, maar Fish is iemand die niet onderschat moet worden. Hij geldt als de joker op de 10.000 meter. Andere outsiders zijn de Italiaan Davide Ghiotto en de Belg Bart Swings.

