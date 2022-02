Beijing 2022

De Amerikaan eindigde uiteindelijk op plek 27 maar was maar wat blij met zijn individuele wedstrijd. Kleba raakte na over de streep gekomen te zijn uit balans en ging onderuit. Hij eindigde in de zachte omheining van de baan die hiervoor gemaakt was. Het was een raar einde aan de allereerste Spelen van de 22-jarige Amerikaan.

De Engelsen speelden hier aardig op in door te stellen: ''Not very Kleba!'', een woordspeling op: ''not very cleaver'' wat ''niet zo handig'' betekend.

De Chinees Gao Tingyu was goed voor een gouden medaille en een Olympisch record van 34.32. De Zuid-Koreaan Cha Min Kyu pakte zilver en het brons was voor de Japanner Morishige Wataru.

