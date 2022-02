Dawson testte enige tijd geleden positief op Covid-19 en kreeg te horen dat hij na twee negatieve testresultaten alsnog mocht afreizen om deel te nemen aan Beijing 2022. Toen hij daarover beschikte, bleek die informatie echter achterhaald. Inmiddels waren niet twee, maar vier negatieve tests vereist om zijn quarantaine te mogen verlaten en die moesten ook nog eens van een ander laboratorium komen.

De Amerikaan ontbrak hierdoor al op de 5.000 meter, maar dreigde nu ook de 1.500 meter te moeten missen. Het was het startschot van een race tegen de klok vanuit Salt Lake City naar Peking. Binnen 31 uur moest hij meer dan 15.000 kilometer zien te overbruggen, met tijdrovende tussenstops in zowel Atlanta als Parijs.

Uiteindelijk landde de schaatser een kleine acht uur voor zijn race in China, om daar tot de pijnlijke conclusie te komen dat zijn bagage de oversteek niet gemaakt had. Zijn schaatsen zouden opgeborgen in een koffer ergens op de luchthaven van Atlanta of Parijs hun rondjes draaien op de bagageband in plaats van in het Ice Ribbon