Beijing 2022

Na 100m linksaf over het reilen en zeilen van team Zaanlander maakt de schaatscoach het wel heel erg bont. Hij beschuldigt de Nederlandse schaatsbond van corruptie bij de lotingen: ''Je ziet dat één team alle binnenbochten heeft. Dat doet men met opzet. Dan denk ik: wat zijn jullie een zielig zooitje bij elkaar.'' Jillert Anema staat bekend om zijn vreemde uitspattingen en boude uitspraken. In de documentaire over het reilen en zeilen van team Zaanlander maakt de schaatscoach het wel heel erg bont. Hij beschuldigt de Nederlandse schaatsbond van corruptie bij de lotingen: ''Je ziet dat één team alle binnenbochten heeft. Dat doet men met opzet. Dan denk ik: wat zijn jullie een zielig zooitje bij elkaar.''

Bondscoach Jan Coopmans was niet te spreken over de woorden van Anema: ''Jillert is weleens onnavolgbaar, maar hij beschuldigt nu ook collega-coaches van corrupt gedrag en het manipuleren van lotingen. Je kunt toch wel een beetje normaal doen? Misschien moet hij af en toe een paar valiumtabletjes nemen, zodat hij wat tot rust komt. De manier waarop er wordt gescholden, getierd en geroddeld, vind ik volkomen respectloos. Ik snap het doel ervan ook niet.''

Het doel van Anema lijkt, net als bij de vorige Olympische Spelen, het weghalen van de druk bij zijn eigen schaatsers. In zijn ploeg schaatsen onder anderen de medaillekandidaten Jorrit Bergsma en Irene Schouten. Anema uit al jarenlang zijn frustraties over andere commerciële ploegen, die over meer geld beschikken en zoekt daarbij continu de slachtofferrol op. Ditzelfde lijkt nu te gebeuren met zijn uitspraken over de loting. Ook zegt hij in de documentaire dat het belang van de Olympische Spelen door de media wordt opgeklopt.

De wereldkampioenschappen zouden belangrijker zijn, volgens Anema, terwijl er toch bijzonder weinig mensen te vinden zijn in de schaatswereld die het op dat punt met hem eens lijken te zijn. Kijk simpelweg naar de reactie van een schaatser als hij of zij olympisch goud wint en vergelijk dit met een wereldkampioenschap. Ook dit lijkt dus weer een poging om de druk bij zijn schaatsers weg te nemen.

Anema en zijn pupil Schouten Foto: Getty Images

Ireen Wüst

In de documentaire was het niet alleen Anema die voor opschudding zorgde. Ook coach Arjan Samplonius, Irene Schouten en Melissa Wijfje zorgen ervoor dat de sfeer in TeamNL op dit moment niet optimaal zal zijn. Ireen Wüst wordt verweten niet in het belang van het team te denken tijdens de ploegenachtervolging . Zo zou ze niet geduwd hebben op het moment dat dit wel nodig was. In plaats van hier met Wüst over te praten, besluit de ploeg hier alleen onderling over te klagen.

Bondscoach Coopmans was ook hier niet blij mee: ''Wat daar gesuggereerd wordt over Wüst, daar klopt echt geen donder van'', zo liet Coopmans weten aan De Telegraaf. ''Ik begrijp niet hoe ze dit zo naar buiten hebben kunnen brengen. Ireen zet zich al jaren keihard in voor de ploeg. Ze knokt altijd tot de laatste centimeter. Wat in die video wordt gezegd, zit volledig naast de werkelijkheid. ''

''Wat ik het ergst vind, is dat Ireen niet om een reactie is gevraagd op alle kwalijke uitspraken die over haar worden gedaan. Ik heb even bij haar geïnformeerd en ze wist van niks'', aldus Coopmans. De bondscoach heeft aangegeven in Peking zo snel mogelijk om de tafel te willen met de twee coaches en de dames van de ploegenachtervolging.

