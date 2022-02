Beijing 2022

Het was vooraf duidelijk wat het plan voor de Nederlanders moest worden. Met Kramer en Bergsma ontbrak het aan een echte sprinter en dus moest de wedstrijd zo hard mogelijk gemaakt worden. Bergsma en Kramer plaatsten meerdere keren een tempoversnelling, maar echt groot werd het gat niet.

Telkens was het de Belg Bart Swings die het gaatje dicht wist te rijden. Hij leek daarmee veel kracht te verspillen, maar aan het einde bleek hij simpelweg de sterkste te zijn. Na de wedstrijd volledig gecontroleerd te hebben, kwam Swings uit de rug van concurrent Lee en sprintte hij naar historisch goud. Lee werd uiteindelijk derde achter zijn landgenoot Jae Won Chung.

Het is voor België pas de tweede keer dat er een gouden medaille gepakt wordt op de Winterspelen. De eerste werd behaald bij het kunstschaatsen in 1948.

Sven Kramer was halverwege de race op en liet het peloton lopen. Het was de laatste wedstrijd van de Nederlander die afscheid neemt van het schaatsen. Zijn laatste Olympische Spelen werden niet hij ervan gehoopt had, maar dat mag een schitterende carrière niet overschaduwen. Met vier gouden medailles neemt Nederland afscheid van een groot kampioen en een van de grootste schaatsers die ooit op aarde heeft rondgelopen.

