Schaatsen

Beijing 2022 | Bekijk hier de gouden rit van Thomas Krol

Thomas Krol pakt goud op de 1000 meter. De zevende gouden plak voor Nederland op deze Spelen. De Nederlander reed een tijd van 1:07:92 en moest vervolgens afwachten of daar nog iemand aan zou komen in de twee resterende ritten. Zowel Hein Otterspeer als Kai Verbij stelden echter teleur waardoor Thomas Krol de nieuwe Olympisch kampioen is op de 1000 meter.

00:01:38, 2 uur geleden