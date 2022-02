Schaatsen

Beijing 2022 | Bekijk hier de highlights van olympisch optreden In ’t Hof op 5 kilometer

Het olympisch debuut van Sanne in ’t Hof werd nog een minuutje uitgesteld als gevolg van een valse start, maar daarna mocht ze beginnen aan haar 5000 meter. In ’t Hof verloor haar rit van Natalya Voronina, maar vergeet niet dat ze in de Russische een gelouterde tegenstander trof. De Nederlandse op haar beurt reed een degelijke rit.

