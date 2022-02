Schaatsen

Beijing 2022 | Belgisch goud voor Bart Swings in laatste race Sven Kramer

Topfavoriet Bart Swings maakt het waar. De Belg heeft de langste sprint in de benen en weet op de laatste meters de Koreanen Chung en Lee voorbij te snellen die beiden respectievelijk het zilver en brons pakken. Sven Kramer liet zich zien in zijn allerlaatste race op de Spelen, maar vanwege meerdere aanvallen had de Nederlander niet de benen om mee te schuiven in de finale. Bergsma eindigt als 9e.

00:03:23, 35 minuten geleden