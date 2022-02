Schaatsen

Beijing 2022 | Bergsma eindigt na 10 kilometer op ondankbare vierde plaats

Jorrit Bergsma heeft ook op de 10 kilometer naast een medaille gegrepen. De Nederlander wist bij de finish al direct hoe laat het was, want hij slaagde er al niet in om Patrick Roest voor te blijven. De marge tussen de Nederlanders bedroeg zo’n vier seconden en dat was genoeg voor David Ghiotto om zich nog tussen te nestelen. Dat leverde de Italiaan een bronzen medaille op.

00:02:59, 3 uur geleden