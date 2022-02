Schaatsen

Beijing 2022 | Bergsma plaatst zich voor finale met hakken over de sloot

Het scheelde niet veel op Jorrit Bergsma was uitgeschakeld in de halve finale van de massastart. Vroeg in de race gingen Jordan Belchos en Ryosuke Tsuchiya in de aanval. Onderweg pakte het tweetal vrijwel alle sprintpunten op. Het kwam voor Bergsma dus aan op de eindspurt. Door zesde te worden pakte de Nederlander nog 3 punten en plaatst zich hiermee als achtste.

00:02:55, 2 uur geleden