Beijing 2022

Erin Jackson was op de 500 meter de vrouw van het voorseizoen. De Amerikaanse was bijna onverslaanbaar en won de vijf van de eerste vier wereldbekers. Het was dan ook een schok toen Jackson als derde eindigde op de Amerikaanse trials.

Door een misstap in de laatste bocht verloor ze veel snelheid en eindigde ze buiten de benodigde top twee. Het Amerikaanse systeem is onverbiddelijk waardoor ze niet zou mogen starten op haar favoriete afstand. Totdat Brittany Bowe haar plekje op de afstand opgaf aan haar landgenote.

Bowe en Jackson groeiden beide op in Ocala, een provinciestad in Florida. Ook kwamen ze allebei eerst uit op de skeelers voordat ze een overstap maakten naar de langebaan. Toen Jackson niet en Bowe zich niet kwalificeerde voor de Spelen wist Bowe wat haar te doen stond. “Zij heeft haar plekje verdiend, ze is een echte wereldtopper”, sprak de meer ervaren Bowe over de vier jaar jongere Jackson.

Door een speling van het lot mochten toch beide vrouwen starten op de 500 meter. De Verenigde Staten hadden aanvankelijk slechts drie startplekken bemachtigd op deze afstand, maar doordat de Duitse Warmuth niet voldaan had aan de Duitse kwalificatie eisen mocht zij van de Duitse bond niet starten. Bowe schuifde zo een plekje door en kon daardoor toch van start.

Dat het verhaal eindigt met een gouden medaille voor Jackson en een startplek voor Bowe is haast een sprookje. Bowe werd overigens zestiende op deze afstand. Bowe komt later deze week nog uit op de 1000 meter.

