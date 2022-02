Schaatsen

Beijing 2022 | Constante Noorse achtervolgers prolongeren hun olympische titel

De ploegenachtervolging is opnieuw gewonnen door Noorwegen. De Noren slaagden erin om hun succes van Pyeongchang 2018 te herhalen tijdens Beijing 2022 en blijven ondanks enkel wijzigingen binnen de ploeg in bezit van olympisch goud. De Noren waren in de finale te sterk voor de Russische atleten, die hun stunt van de halve finale niet konden herhalen. Een versnelling bleef dit keer uit.

00:01:04, 24 minuten geleden