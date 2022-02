Beijing 2022

De Nederlanders kwamen in rit twee in actie tegen de Noren, direct nadat het team van Japan een olympisch record had gereden. Nederland kon de snelle start van Japan niet evenaren en reed daardoor constant in het rood. De tijd van 2:57.26 die werd neergezet, was niet bepaald overtuigend te noemen.

Gelukkig voor de Nederlanders kwam alleen Canada aan die tijd, waardoor zij hen ontmoeten in de halve finale. De Canadezen reden slechts een halve seconde boven de tijd van Japan, en dus zal Nederland dinsdag alles op alles moeten zetten om een plek in de finale veilig te stellen.

ROC plaatste zich als laatste voor de halve finale, waardoor zij het dinsdag gaan opnemen tegen Japan, die na vandaag de favoriet te noemen is.

Reactie

Na afloop reageerden de dames voor de microfoon van Eurosport. ''Ik denk dat we niet zo'n goede race hebben neergezet, zeker niet zo goed als we kunnen," zo vertelt Ireen Wüst. "We gaan dit nu als team analyseren en dan gaan we niet 100% maar 200% beter, want dan is nog alles mogelijk, aldus de kersverse olympisch kampioene.

''Ik denk dat een goede race mogelijk is. Op het EK reden we ook een goede race. Dit was nog niet 100%. We gaan de race met elkaar analyseren om dinsdag een goede race te laten zien," klinkt het uit Antoinette de Jong.

Ook Schouten was niet tevreden na de race. "Het was niet goed. Het moet beter en dat gaan we ook zeker laten zien."

