Hollands feestje op de 1000m

Drie medailles voor de mannen op de 1000 meter : Chef de Mission Carl Verheijen heeft ze wellicht stiekem al met potlood opgeschreven. Jordan Stolz was tot een paar maanden terug wellicht niet de naam die bij veel kenners zou opkomen als medaillekandidaat, maar de Amerikaan heeft zich in korte tijd ontpopt tot een outsider voor eremetaal in Peking.

Ad

Zo was hij op het Amerikaanse OKT op de 1000 meter bijna anderhalve seconde sneller dan Joey Mantia en reed hij daarmee het baanrecord van Shani Davis uit de boeken. Daarnaast was de 500 meter ook een prooi voor Stolz, die ruim zestiende sneller was dan zijn naaste belager Austin Kleba.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Topfavoriet 500m Erin Jackson plaatst zich niet voor 'haar' afstand 08/01/2022 OM 14:11

Thomas Krol

Deze tijden en prestaties zorgde voor veel verwondering in onder andere het Nederlandse kamp. Zo gaf Thomas Krol te kennen dat hij zelf 'lang niet zo hard reed' op die leeftijd, doelend op Stolz’ 1000 meterrit tijdens de Amerikaanse trials.

Voetsporen

Stolz wordt de op derde jongste Amerikaanse schaatsolympiër aller tijden. Alleen Emery Lehman en schaatslegende Erik Heiden waren een paar maanden jonger dan de sensatie uit Wisconsin. Of hij dit jaar al in de voetsporen kan treden van onder anderen Heiden en Davis is nog de vraag, maar de kenners lijken er zeker van te zijn dat Stolz een toekomstig olympisch kampioen kan worden.

WAAR KIJK JE?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kunt u ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

Beijing 2022 Schaatsen | "Niet aan zien komen, maar ben vereerd" - Kramer over massastart 06/01/2022 OM 18:16