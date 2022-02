Beijing 2022

Voor de Eurosport-microfoon reageert Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, als volgt. "Wij distantiëren ons heel ver van de uitlatingen van van der Poel . Het gaat hier om iets wat een hele normale zaak is in het schaatsen, namelijk het meten van de ijstemperatuur. Dat is iets wat al decennia gebeurt en wat de komende decennia ook zal blijven gebeuren.''

"Het is belangrijk voor alle schaatsers om de ijstemperatuur te weten. Hoe hard is het, hoe broos is het? Als je gaat kijken op een ijsbaan zal je heel vaak zien dat een ijsmeester informeert bij onze topschaatsers, juist om informatie te krijgen over die ijsvloer omdat ze hun best willen doen om de best mogelijke ijsvloer te maken."

"Een hele normale gang van zaken en iets wat in de openheid gebeurt. De ijsmeester beweegt zich over de baan en spreekt daar meerdere landen aan, dus wat ons betreft is dat een hele normale gang van zaken. Nogmaals: de ISU bepaalt uiteindelijk gewoon wat de standaard van het ijs is."

Rol van Ginkel

Het balletje is gaan rollen nadat van der Poel werd geconfronteerd met een artikel op schaatsen.nl , waarin te lezen valt dat 'je soms moet lobbyen voor kouder ijs om medailles te winnen'. Hendriks reageert als volgt op de rol van van Ginkel. "Sander van Ginkel is de vaste wetenschapper die bij het Nederlandse schaatsteam zit. Hij doet temperatuurmetingen van de bovenlaag, dat is een normale gang van zaken."

''Voor schaatsers is het van belang om te weten hoe goed en hoe hard die schaatsvloer nou werkelijk is. Dat hoort bij zijn werk, net als alle andere data die hij verzamelt. Hij meet ook de luchtdruk, temperatuur en luchtvochtigheid in de hal. Al die informatie is belangrijk voor de atleten. Dat zal hij ook in de toekomst blijven doen. Wat hij misschien minder moet doen, is interviews geven tijdens de Spelen."

Teleurgesteld

Op de vraag wat Hendriks nu gaat doen reageert de Nederlander als volgt. "Allereerst zijn we zeer teleurgesteld dat Zweden ons niet heeft geïnformeerd hierover. We denken dat het goed is om één-op-één gesprek te hebben waarin we alles uitleggen. We hebben namelijk niets te verbergen."

"De ISU heeft heel duidelijk gemaakt dat niemand invloed heeft op de omstandigheden van het ijs, omdat alleen zij bepalen hoe de temperatuur van het ijs moet zijn. Een gesprek zou heel veel negatieve publiciteit hebben bespaard."

