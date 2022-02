“Ik ben heel blij met zilver, maar als je zo dicht bij het goud zit, dan doet het toch een beetje pijn. Het was een goede race, maar ik ging de laatste twee rondjes helemaal kapot”, sprak Roest, die juist in de slotronden verloor van Van der Poel.



“Ik moest nu eenmaal al vroeg in het programma een tijd neerzetten. Daarna is het afwachten. Ik heb er in elk geval alles aan gedaan, maar het was niet goed genoeg.”

Beijing 2022 | Van der Poel rijdt een perfect opgebouwde race voor olympische titel

