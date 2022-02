Beijing 2022

Van der Poel houdt zich niet bepaald in betreffende deze kwestie. De olympisch kampioen van de 5000 meter noemt dit verhaal 'het grootste schandaal in onze sport'. In aanloop naar de start van het schaatstoernooi werd door diverse Nederlandse rijders geklaagd dat het ijs veel te zacht zou zijn.

"Ik heb het artikel gelezen. Ik weet dat we af en toe dopinggevallen hebben, maar dit is niet minder erg. Dit is hoe het werkt. Verschillende rijders profiteren van verschillende types ijs. De Nederlanders zijn gewend aan een ijs van hoge kwaliteit, zodat ze snelle tijden kunnen rijden", ontbrandt Van der Poel zijn woede-aanval.

Lobby

"Daarom hebben ze iemand in dienst (Sander van Ginkel, red.) wiens baan het is om de omstandigheden van het ijs te meten en om te lobbyen zodat het ijs in het voordeel is van de Nederlanders. Ze zijn er ook gewoon heel open over dat ze dit doen."

"In mijn ogen is dit niet wat we zouden moeten willen. Ik denk dat er een duidelijke grens moet zijn. Dit is onethisch en we moeten het hier over hebben. Ik ben benieuwd wat de ISU hiertegen gaat doen.”

10 kilometer

Over zijn kansen op de 10.000 meter en de invloed van het ijs daarop zegt de Zweed het volgende. "Ik denk niet dat de omstandigheden van het ijs de wedstrijd gaan beslissen. Ik heb veel vertrouwen dat de organisatie het eerlijk laat verlopen."

"Ik presteer het best op slecht ijs, maar ik rijd natuurlijk sneller als het ijs goed is. Ik heb veel vertrouwen in de voorbereiding die ik heb gehad en als alles normaal verloopt, ben ik heel moeilijk te verslaan", aldus de Zweedse superstayer

Tuitert

Mark Tuitert heeft op Twitter gereageerd op de aantijgingen van de Zweed. De voormalig olympisch kampioen op de 1500 meter (Vancouver 2010) noemt de uitspraken van Van der Poel 'onzin'.

