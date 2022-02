3000 meter

Het olympische avontuur van Beijing 2022 van Irene schouten begon met de 3000 meter. Met een olympisch record van 3:56.93 schaatst Schouten met een fantastische laatste ronde naar het goud toe. Lollobrigida rijdt in diezelfde rit naar het zilver en Isabelle Weidemann pakt het brons.

Ad

Beijing 2022 | Goud voor Irene Schouten - bekijk hier haar finish

Beijing 2022 Beijing 2022 | Kramer erkent meerdere: ''Swings was supersterk vandaag, alle respect voor hem'' 33 MINUTEN GELEDEN

5000 meter

Na haar winst op de 3000 meter heeft Irene Schouten donderdag ook goud gewonnen op de 5000 meter. De Nederlandse topfavoriete was met een nieuw olympisch record van 6:43.51 sneller dan Isabelle Weidemann en Martina Sablikova die respectievelijk zilver en brons pakten. Sanne in 't Hof eindigde als zevende met een tijd van 6:59.78.

Beijing 2022 | Irene Schouten slaat met olympisch record ook toe op de 5000 meter

Ploegenachtervolging

Irene Schouten, Ireen Wüst en Marijke Groenewoud hebben de troostfinale en daarmee brons gewonnen bij de achtervolging. Antoinette de Jong werd gewisseld na de verloren halve finale. Bekijk hier de bronzen rit van de Nederlandse ploeg.

Beijing 2022 | Brons op achtervolging voor Nederlandse vrouwen

Massastart

Irene Schouten wint haar derde gouden medaille van deze Spelen! De Nederlandse is de snelste op de massastart. Een sprint van maar liefst twee rondes was nodig om de verschillen duidelijk te maken bij de dames. Op de laatste meters lag de snelheid van Schouten nog het hoogst waardoor ze haar ijzers als eerste over de finish kon duwen. Het zilver gaat naar Blondin en het brons naar Lollobrigida.

Beijing 2022 | Monsterlijke sprint van Schouten voor derde goud

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Kramer reageert na de massastart 35 MINUTEN GELEDEN