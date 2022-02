Kramer wordt gevraagd hoe hij ooit is begonnen met schaatsen. "Ik ben er mee opgegroeid, het is deel van de cultuur in Nederland. Als het gaat vriezen wordt trekt iedereen naar de sloten en grachten en wordt iedereen helemaal gek."

Het worden de laatste Spelen voor de beste Nederlandse schaatser aller tijden, en het is geen geheim dat dit een toernooi is als geen ander. "Het worden mijn vijfde Olympische Spelen . Het is altijd speciaal om hier te zijn. Iedereen voelt toch wat meer druk tijdens de Spelen, dat is normaal"

Ad

Velen dachten dat Kramer Peking vanwege een rugoperatie niet zou halen, maar het is de drievoudig olympisch kampioen toch gelukt. "Er waren veel twijfels over mijn rug en of ik wel of niet een operatie moest ondergaan. Vorig jaar voelde ik me tijdens een wereldbekerevent helemaal niet lekker, waarna we toch hebben besloten om tot een operatie over te gaan. Dat is natuurlijk een risico, en de artsen zeiden dat mijn herstel een half jaar zou duren. Het is nu precies een half jaar geleden en het gaat goed met me. Af en toe voel ik wat pijntjes in mijn rug, maar al met al ben ik blij dat ik die operatie heb gedaan," aldus Kramer.

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Een medaille op de 5000m zou mooi zijn" Sven Kramer EEN UUR GELEDEN

Ploegenachtervolging

Als hem gevraagd wordt of hij de ploegenachtervolging of de 5000m belangrijker vindt, antwoordt Kramer als volgt. "Ik heb natuurlijk drie keer op rij gewonnen op de 5000m, maar de focus ligt meer op de ploegenachtervolging. Het zou heel mooi zijn als ik een medaille kon halen op de 5000m, maar mijn hoofddoel is de ploegenachtervolging

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Schaatsen | Wie is toch Nils van der Poel, de Zweedse superstayer? 06/12/2021 OM 11:15