Erin Jackson hoopt dat haar gouden medaille op de 500m mensen met verschillende achtergronden inspireert om ook te gaan schaatsen.

De 29-jarige Jackson is de eerste Afro-Amerikaanse medaille winnares bij het schaatsen. Ze hoopt dat haar overwinning de deuren opent voor anderen.

Ad

De gouden medaille van Jackson kent een bijzondere aanloop. In 2016 stond ze pas voor het eerst op schaatsen. Dat ze talent had bleek uit haar deelname aan de Winterspelen van PyeongChang 2018. Een belangrijke kanttekening: voor de kennismaking met het ijs was Jackson al een gewaardeerde inlineskater.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Bowe en Jackson - Vriendschap leidt tot gouden medaille 8 UUR GELEDEN

Dit jaar won ze de ene World Cup na de andere op de 500m. De favorietenrol was geboren. Ze moest zich alleen nog kwalificeren. Dit liep verkeerd. Een misslag kort na de start veroorzaakte een kettingreactie en haar tijd was niet goed genoeg voor kwalificatie. Jeugdvriendin Brittany Bowe stond vervolgens haar plek af aan Jackson waardoor ze alsnog kon deelnemen aan de Olympische Spelen van Beijing 2022.

"Ik hoop dat mijn gouden medaille iets betekent voor de sport", aldus Jackson, "Ik probeer een goed voorbeeld te zijn."

Na haar overwinning kreeg Jackson een flinke knuffel van Bowe: "We gaven elkaar een knuffel en huilden. Ze vertelde mij dat ze enorm trots is. Ik heb haar heel vaak bedankt."

"Ik won mijn eerste World Cup en toen dacht ik: oke, ik ben benieuwd waar dit eindigt. Toen won ik er nog één en toen dacht ik: misschien is dit wel mogelijk."

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Speed Skating Men's Team Pursuit Quarter Final - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 10 UUR GELEDEN