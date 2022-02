Dat Gao een van de favorieten was, was wel duidelijk, maar met een nieuw olympisch record werd niet meteen rekening gehouden. Toch ging de 34.41 die de Noor Haavard Holmefjord Lorentzen vier jaar geleden in Pyeongchang reed met bijna een tiende uit de boeken gereden.

Het podium op de 500 meter is volledig Aziatisch, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, toen juist de Europese sprinters domineerden. Kyu Min Cha eindigde zeven honderste achter Gao. De Japanner Wataru Morishige pakte de bronzen plak in een tijd van 34.49.

Ad

De regerend olympisch kampioen Haavard Holmefjord Lorentzen kon deze keer geen potten breken. De Noor reed een tijd van 34.92, ruim een halve seconde langzamer dan zijn gouden rit van vier jaar geleden.

Beijing 2022 Men's 500m - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten EEN UUR GELEDEN

Bijrol Nederlanders

Helaas konden de Nederlandse deelnemers niet voor een stunt zorgen op de 500 meter. Merijn Scheperkamp eindigde als snelste Nederlander op de twaalfde plek met een tijd van 34.73. Kai Verbij eindigde op plek 14 en Thomas Krol, zilveren medaillewinnaar op de 1500 meter, eindigde op plaats 18.

Beijing 2022 | Scheperkamp snelste Nederlander op 500m

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Gao sprint naar goud op 500 meter 2 UUR GELEDEN