Beijing 2022

"Ik voelde mij vooraf heel goed en was vol vertrouwen. Maar toen Isabelle Weidemann voor mij heel hard schaatste dacht ik wel even 'oh shit, dit moet ik ook nog maar even doen'", gaf Schouten aan na haar race.

Snel tweede deel

De Nederlandse maakte het verschil met een snel tweede deel van haar race, waarin ze onder de 32 seconden per rondje dook. "Vooral de laatste vijf ronden gingen erg goed. Uiteindelijk zet ik een nieuw PR, Nederlands- en Olympisch record neer. Dat is natuurlijk super."



Met twee keer goud heeft ze vooralsnog een 100 procent score. "Ik ben heel erg blij dat dit er na al die jaren hard werken uitkomt. Op twee individuele afstanden starten en twee keer goud pakken, is heel erg mooi. Het kan niet beter."

Geen extra druk

In tegenstelling tot zaterdag voelde ze voorafgaand aan de 5000 meter geen extra druk. "Ik heb mij daar niet mee beziggehouden. Voor de 3000 meter voelde ik veel druk en dacht ik 'nu moet ik'. Nu had ik zoiets van bij de 5 'mag ik'."

Schouten richt zich nu op de massastart en teamachtervolging. Kan ze dan weer goud pakken? "Natuurlijk, alles is mogelijk. De ritten waar ik invloed op heb, waren deze. Bij de teamonderdelen heb je te maken met anderen. Ik ben in elk geval goed in vorm en dat neem ik mee naar de andere races."

Met het vooruitzicht op meer heeft ze weinig tijd om van haar tweede gouden plak te genieten. "Misschien was ik anders gaan feesten. Maar nu moet ik op tijd naar bed en goed slapen voor de andere ritten."

