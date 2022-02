Schaatsen

Beijing 2022 | "Heel blij dat dit er uitkomt na al die jaren hard werken" - Schouten na tweede goud

Irene Schouten is dolblij dat ze na de 3000 meter donderdag ook goud heeft gepakt op de 5000 meter. Ze was vooraf vol vertrouwen, maar maakte zich toch wat zorgen toen Isabelle Weidemann in de rit voor haar een snelle tijd neerzette. Uiteindelijk was ze met 6:43.51 ruim vier seconden sneller dan de Canadese nummer twee.

00:01:02, 2 uur geleden