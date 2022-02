"Het resultaat was niet belangrijk vandaag. Ik wilde alleen hier zijn en racen. Ik ben supertrots", reageerde ze na afloop. "Ik was niet heel snel, maar na afloop kon ik alleen maar lachen. Ik heb mijn doel gehaald door in acht verschillende Olympische Spelen in actie te komen. Dit is heel belangrijk voor mij."

Beijing 2022 | Goud voor Irene Schouten - bekijk hier haar finish

Indrukwekkende erelijst

Pechstein heeft een indrukwekkende (olympische) erelijst . In 1992 won ze als negentienjarige brons op de 5.000 meter. Op deze afstand won ze vervolgens ook goud in 1994, 1998 en 2002. In Salt Lake Sity (2002) zegevierde Pechstein op de 3.000 meter, de afstand waarop ze eerder al zilver (1998) en brons (1994) won. In Turijn (2006) pakte ze goud met Duitsland tijdens de ploegenachtervolging en zilver op de 5.000 meter.

Na deze periode bleef ze actief als schaatster, al bleven de internationale successen vaak uit. De Olympische Spelen van 2010 liep ze mis, maar daarna was ze nog actief in Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018). Pechstein focuste zich vervolgens op deelname in Peking om daarmee aan acht verschillende Winterspelen te hebben meegedaan. Zaterdag voltooide ze deze missie.



Pechstein is nu de enige vrouw die dit heeft bereikt. Noriaki Kasai heeft dit record in handen bij de mannen. De Japanse schansspringer stopte na zijn achtste deelname aan de Spelen vier jaar geleden in Pyeongchang. Ook qua leeftijd heeft Pechstein nu alleen het record in handen. In 2002 kwam Anne Abernathy als 48-jarige in actie bij het rodelen in Salt Lake City.

Beijing 2022 | "Dit was mijn droom als klein kind" - Irene Schouten

Olympisch record

Het enige minpuntje voor Pechstein was dat ze zaterdag haar olympisch record verloor aan Irene Schouten (3.56,93). De ervaren Duitse werd zelf twintigste en laatste met 4.17,16. In Peking komt ze ook in actie bij de massastart op zaterdag 19 februari.

