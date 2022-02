Beijing 2022

“Ik heb alles gegeven, heb het geprobeerd. Het was niet goed genoeg. Op naar beter”, zo luidde de eerste reactie van Kramer nadat hij van het ijs was gestapt.

“Ik wil zo niet over die baan gaan. Maar het is niet anders. Vandaag is even incasseren.”

Teleurstelling

De uitspraken van Kramer waren geen verrassing, omdat zijn rit amper was afgelopen of er verscheen al een figuurlijke donderwolk boven zijn hoofd.

De ritwinst was voor Kramer, maar dat was ook het enige wat hij won in Peking. De schaatser vertelde zelfs dat hij zich een beetje schaamde voor zijn optreden.

Ploegenachtervolging

De gevoelens van Kramer hadden niet verder verwijderd kunnen zijn van de mooie herinneringen die Naomi van As tijdens Beijing 2008 op precies dezelfde plek maakte. De hockeyster won toen goud, terwijl haar vriend nu ver verwijderd bleef van eremetaal.

Voor Kramer resteert nog de ploegenachtervolging.

